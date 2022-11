Twarde Pierniki Toruń po derbach: porażka z nutką optymizmu. "Jesteśmy na dobrym kursie"

- Anwil był agresywny, bardzo dobrze przygotowany i sprawił nam bardzo dużo problemów - przyznał trener Milos Mitrović. - My przeszliśmy pewne zmiany i to wygląda trochę lepiej. Niestety, na Anwil "trochę lepiej" nie wystarczy i musimy pracować nad defensywą. W pierwszej połowie dawaliśmy rywalom dużo otwartych pozycji, straciliśmy prawie 50 punktów . Nie podoba mi się także przegrana deska, za dużo rywale mieli punktów drugiej szansy. Mamy siedem dni do kolejnego meczu i chcemy pokazać się jeszcze lepiej.

To był kolejny niezły mecz Twardych Pierników z kandydatem do medalu. Czy to oznacza, że kibice o utrzymanie w PLK nie muszą się już martwić? - Cieszę się, że ludzie z boku widzą, że mamy ciężki okres za nami, a teraz udało nam się dobrać odpowiednich graczy. W Anwilu chyba nie ma obcokrajowca, który nie miałby dużego doświadczenia w polskiej lidze, to ogromny atut. My mamy chłopaków, którzy tej ligi muszą się nauczyć. Nie chcę mówić, że jestem zadowolony po porażce, ale ta nadzieja na lepsze wyniki jest coraz większa. To będzie trudny sezon do samego końca, ale doskonale o tym widziałem. Nie mamy lekko, ale jesteśmy na dobrym kursie - przyznaje Mitrović.