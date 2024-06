Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [15.06.2024]

Aktualne ceny prądu - czerwiec 2024

Nowe stawki za prąd od lipca 2024

Jednak z końcem czerwca 2024 roku, tarcza przestaje obowiązywać, co rodzi pytania o przyszłość cen prądu. Jakie będą nowe stawki? Czy i jak bardzo wzrosną rachunki za energię elektryczną? To pytania, na które polskie gospodarstwa domowe szukają odpowiedzi.

Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych stawek za energię elektryczną, które będą obowiązywać od lipca do grudnia 2024 roku. Dla gospodarstw domowych przewidziana jest maksymalna cena na poziomie 500 zł/MWh. To znacząca zmiana w porównaniu do obecnych stawek, co z pewnością odbije się na domowych budżetach.

Samorządy, podmioty użyteczności publicznej oraz małe i średnie firmy będą musiały liczyć się ze stawką 693 zł/MWh. To kolejny przykład na to, jak zmienia się rynek energii w Polsce, zmuszając różne sektory do adaptacji w nowej rzeczywistości ekonomicznej.

Ceny energii dla odbiorców wrażliwych, takich jak żłobki, przedszkola czy szpitale, a także dla mikro, małych i średnich firm pozostaną bez zmian. To ważna informacja dla tych grup odbiorców, którym rząd postanowił zapewnić pewnego rodzaju stabilizację w kontekście kosztów energii.