Tyle kosztują karpie tuż przed świętami 2021 [ceny w Kujawsko-Pomorskiem] OPRAC.: S

Jedno z internetowych ogłoszeń zachęca do zakupu żywych karpi, kilogram kosztuje 26 złotych (ryby 1500 - 3000 g). Oferta pochodzi z Bydgoszczy Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press (zdjęcie ilustracyjne) Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ceny żywności galopują - co z rybą, która od lat 50. XX wieku, jest jednym z symboli bożonarodzeniowego stołu? Sprawdziliśmy dla Was, ile kosztuje w 2021 roku karp. Zajrzyj do galerii.