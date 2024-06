Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2024 roku. W tych sytuacjach warto mieć gotówkę w domu [30.06.2024 r.]

Decyzja o tym, ile pieniędzy przechowujemy w naszym domowym zaciszu, czy też na koncie bankowym, jest wyborem indywidualnym każdego z nas. Nie istnieją żadne przepisy, które ograniczałyby nas w tej materii. Jednak niezmiernie istotne jest, aby mieć świadomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą obie formy przechowywania pieniędzy.

Przeczytaj: Oto lista banknotów, które straciły ważność. Niektóre z nich można wymienić!

Pieniądze w domu to anonimowość i bezpieczeństwo. Niesie to za sobą oczywiście pewne ryzyko, jak kradzież czy zniszczenie. Mimo to większość z nas woli mieć pieniądze w tradycyjnej formie.

Od kilku lat pieniądze w banku nie są już tak bezpieczne. Oszuści skupili się teraz głównie na pieniądzach zgromadzonych na bankowych kontach. Nakłaniają nieświadomych klientów do udostępnienia danych pod pretekstem zagrożenia. działanie w stresie i pod presją czasu sprawia ze podejmujemy nie najlepsze decyzje co wykorzystują cyberprzestępcy. Banki umywają ręce od tych przypadków, a klienci tracą swoje pieniądze.