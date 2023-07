Ugory z roślinami miododajnymi – duży wzrost w Kujawsko-Pomorskiem

Wykaz roślin miododajnych, do uprawy których może zostać przyznana płatność do obszarów z roślinami miododajnymi

Jaka jest dopłata do uprawy roślin miododajnych?

Łąki zatrzymują wody gruntowe na wysokim poziomie

W Kujawsko-Pomorskiem rośnie liczba ugorów z roślinami miododajnymi. W 2022 było to 71,46 ha, a w 2023 – 838,27 ha, najwięcej w powiecie bydgoskim w gminach Dobrcz i Koronowo - 158,49 ha.

Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, bogatymi w pyłek i nektar, na których od 1 stycznia do 30 września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna, uznawane są za obszary proekologiczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej zakłada dopłaty do uprawy roślin miododajnych w wysokości 269,21 euro za hektar.

Grunty te mogą zostać utworzone przez wysianie mieszanki co najmniej dwóch gatunków roślin z wykazu roślin miododajnych.

Rolnicy mają obowiązek utrzymywania obszarów proekologicznych. - Dotyczy on rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności – wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów proekologicznych na przynajmniej 5 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.