Unia Janikowo znowu pod kreską. Słaba postawa w meczu z Polonią Środa Wlkp.

Po przerwie janikowscy piłkarze rzucili się do odrabiania strat. Ich starania zostały uwieńczone powodzeniem w 54. minucie kiedy trafił Gracjan Goździk.

Jednak to, co wydarzyło się pomiędzy 58. a 59. minutą jest trudne do wytłumaczenia. W niespełna minutę janikowianie stracili dwa gole po kontratakach.

Potem próbowali odrabiać straty, ale niewiele mogli wskórać. W końcówce stracili jeszcze czwartego gola.

W następnej kolejce Unia podejmie Olimpię Grudziądz. Czy będzie przełamanie?