Uważaj na te połączenia z ogórkami. To dzieje się z organizmem, gdy jemy ogórki

Ogórek znajduje się w czołówce najczęściej jedzonych przez Polaków warzyw. Traktujemy go jako dodatek do kanapek i surówek, ale także bardzo chętnie kisimy. To niskokaloryczne warzywo oprócz właściwości nawadniających, niesie szereg innych korzyści dla naszego zdrowia.

Spożywając ogórki dostarczamy bowiem do organizmu cenne witaminy i składniki mineralne, które wspierają nasz układ krwionośny, a także mają pozytywny wpływ na nasz wygląd zewnętrzny.