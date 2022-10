Uważaj na te składniki w kosmetykach. Niszczą skórę i powodują zaburzenia hormonalne

Producenci kosmetyków prześcigają się kreatywnymi etykietami. Często jednak to, co bardzo rzuca się w oczy, kryje prawdziwe oblicze produktu - czyli jego skład. Nawet kosmetyki określane jako naturalne, czy BIO, mogą zawierać bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia składniki. Niszczą one skórę i mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych. Zobacz w galerii, na jakie składniki w kosmetykach należy szczególnie uważać!

pixabay