VII Toruńska Senioriada - bezpłatne badania i zabawa dla seniorów

Rusza VII edycja toruńskiej "Senioriady". W niedzielę 11 czerwca w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego wielka impreza pod znakiem profilaktyki, aktywności na świeżym powietrzu i zabawy w gronie rozśpiewanych gości.

Podczas Senioriady wszyscy goście mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktyczno-diagnostycznych w kierunku: osteoporozy, oceny wydolności płuc, jakości słuchu, możliwości dostępu do opieki psychologicznej oraz możliwości wykonania testów sprawności motorycznej.

Urzędnicy zmierzą cukier

Fundacja NEUCA dla Zdrowia pojawi się też ze swoim flagowym programem Narodowe Badanie Poziomu Cukru, by edukować o zagrożeniu cukrzycą – epidemią XXI wieku. Podczas wydarzenia seniorzy otrzymają materiały edukacyjne. Fundacja szykuje też challenge zdrowotny, czyli akcję mierzenia poziomu cukru przez toruńskich urzędników z Urzędu Miasta i wyzwanie kolejnych miast do badania poziomu glukozy. O 11.00 planowane jest powitanie gości przez prezydenta Torunia i przeprowadzenie badania poziomu glukozy. - Tym samym nasze miasto zapoczątkuje dobrą praktykę profilaktyki cukrzycy typu 2 na co dzień. Wierzymy, że razem możemy na co dzień tworzyć nasze ukochane zdrowe miasto Toruń – mówi Daria Czerw, koordynatorka Narodowego Badania Poziomu Cukru i rzecznik Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

Aktywność jest najważniejsza

Zgodnie z zasadą, że aktywny senior to zdrowy i szczęśliwy senior, na spotkaniach seniorzy zapoznają się z szeroką ofertą form ruchu, placówek sportowych, inicjatyw aktywności fizycznych oraz środowisk senioralnych skupionych w klubach w naszym mieście.

- Bycie seniorem w obecnych czasach nabiera nowego znaczenia. Współczesny senior to człowiek zadowolony z życia, wierzący we własne siły, ciekawy świata i ludzi - wyjaśnia Bogusława Golus-Jankowska, prezes Fundacji NEUCA dla Zdrowia. Pomimo braku obowiązków zawodowych walczy z trudnościami i dąży do wyznaczonego każdego dnia na nowo celu. Wierzymy w to, że niedzielne wydarzenie będzie szansą na powrót do aktywnych spotkań.

Psycholog poradzi

Jednym z nowych pomysłów będzie drzewko marzeń, na którym uczestnicy spotkania będą umieszczać karteczki ze swoimi życzeniami do spełnienia i realizacji w najbliższej przyszłości.

- Jest to działanie aktywizujące, które – mamy nadzieję – może dać seniorom czy innym gościom impuls do działania, zadanie do wykonania czy nawet cel na czas późnej dorosłości - opisuje Aleksandra Wituła z Fundacji NEUCA dla Zdrowia i coach mentor kryzysowy. - Świat polskich seniorów jest niezwykle ciekawy, przebogaty i wierzymy, że może być jeszcze bardziej satysfakcjonujący.

W ramach tegorocznej Senioriady Fundacja gwarantuje dostęp do opieki psychologicznej. Będzie ona świadczona nieodpłatnie dla każdego chętnego. Rozmowy z zachowaniem wszelkich zasad etycznych będzie prowadził psycholog, psychoterapeuta i wykładowca Krzysztof Kropisz. Wcześniej, około g. 11.30 wygłosi prelekcję o profilaktyce zdrowia psychicznego, która pomaga nam zachować odnajdywanie sensu w codziennych działaniach. Stałym punktem programu jest międzypokoleniowa integracja, którą umożliwiają występy seniorów i dzieci od ok. g. 12 oraz spotkania całych rodzin. Do Senioriady w tym roku dołączają również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. Jak zawsze różnorodnością zaskoczy nas ciekawy kiermasz rękodzieła.

Silversów będzie coraz więcej

W 2040 roku w Polsce będzie 50% osób po 60. roku życia. Liczba seniorów w Polsce jest coraz większa. Głównie ze względu na wzrost średniej długości życia oraz mniejszy współczynnik urodzeń. W 2040 roku w Polsce będzie 50% osób po 60. roku życia. To tak, jakby dziecko urodzone w zeszłym roku, wchodząc w wiek dorosły, na ulicy mijało co drugiego tzw. "silversa".

Imprezę w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego przy ul. Wałach Sikorskiego 19 zaplanowano w godz. od 11.00 do 17.00.

