W ferie zimowe można wykorzystać bon turystyczny. Tyle bonów w Kujawsko-Pomorskiem już aktywowano OPRAC.: Joanna Maciejewska

Bonem turystycznym płacić można tylko do końca marca 2023 roku. Można go wykorzystać np. na opłacenie zimowiska dla dziecka, czy rodzinny wyjazd w czasie ferii. pixabay.com Zobacz galerię (20 zdjęć)

Bonami turystycznymi można płacić jeszcze tylko do końca marca 2023 roku. Idealną okazją do wykorzystania bonu, mogą być zbliżające się ferie zimowe. W województwie kujawsko-pomorskim do tej pory aktywowano 88 procent bonów. Przypominamy, w jaki sposób aktywować bon turystyczny i w jaki sposób można go wykorzystać.