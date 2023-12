W Grudziądzu rozpoczęła działalność Rada Społeczna projektu budowy spalarni odpadów

Czy będą protesty?

Instalacja, która ma powstać ma produkować ciepło i energię elektryczną z kalorycznych odpadów pozostających po procesie ich zagospodarowania. W bezpieczny i kontrolowany sposób będzie przetwarzać te odpady, których nie można składować i których nie da się przekształcić inaczej niż termicznie. Jest to tzw. paliwo alternatywne (RDF) wytwarzane w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie i aktualnie przekazywane odpłatnie do cementowni.

W Polsce z powodu braku podobnych instalacji zagospodarowanie RDF jest nie tylko problematyczne, ale także kosztowne. Minimalne ceny, jakie trzeba zapłacić cementowniom wykorzystującym to paliwo w procesach produkcji cementu i klinkieru, zaczynają się od 400 zł za tonę. Dzięki wybudowaniu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów zużycie węgla przez OPEC zmniejszy się o 18 tys. ton rocznie, co przyczyni się do dalszego podniesienia bezpieczeństwa dostaw ciepła dzięki zwiększeniu niezależności od dostaw węgla i przyniesie oszczędności finansowe. Do tego należy doliczyć możliwość zatrzymania środków wydawanych na zagospodarowanie RDF oraz korzyści dla środowiska.