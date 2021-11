W Kujawsko-Pomorskiem cieszmy się ciepłem, bo od poniedziałku zacznie zaglądać do nas zima Marek Weckwerth

To może być pierwszy tej jesieni atak zimy. W całym okresie prognozy na najbliższe dwa tygodnie będzie często mocniej wiało i spodziewane są przelotne, niewielkie opady deszczu . Marek Weckwerth

Do niedzieli temperatura powietrza na Kujawach i Pomorzu będzie wzrastać i może osiągnąć 10-11 stopni Celsjusza. Za to od poniedziałku zacznie się ochładzać i we wtorek - środę mogą pojawić się pierwsze w tym sezonie płatki śniegu.