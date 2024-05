- Pamiętajmy jednak, że czosnek niedźwiedzi od 2004 roku objęty jest ochroną, co oznacza że nie wolno zrywać go ze środowiska naturalnego występowania – uczulają przyrodnicy z Górznieńsko-Lidzbardzkiego Parku Krajobrazowego. - Gatunek umieszczono także na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006). Do celów użytkowych można go pozyskiwać wyłącznie z upraw.