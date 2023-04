W Kujawsko-Pomorskiem ruszył sezon na grillowanie. Jakiego grilla najlepiej wybrać? Oto najpopularniejsze rodzaje grillów [PORADNIK]

Najtańsze grille – i to wcale nie te jednorazowe, lecz wielokrotnego użytku - można kupić za około 60 złotych. Modele z najwyższej półki cenowej są dostępne za grubo ponad 1000 zł. Przedstawiamy rodzaje grilla - oto nasze porównanie w pigułce.

Grill węglowy

Grill węglowy, czyli tradycyjny, wciąż ma zwolenników, chociaż długo się rozpala, a w dodatku nie gwarantuje pełnej kontroli nad pieczonym mięsem i trudno go doczyścić. Bez dymu tutaj ani rusz - źródłem energii jest przecież węgiel drzewny. Niektórzy twierdzą z kolei, że jedynie potrawy, przygotowane na klasycznym grillu, smakują prawdziwie. Można zdecydować się na grill węglowy z pokrywą albo bez. Pierwszy model sprawdzi się w przypadku większych (zarazem grubszych) kawałków mięsa. Grill z pokrywą zastępuje niejako standardowy piekarnik. Pokrywa posiada bowiem swoisty system wentylacji. To znaczy: w tejże pokrywie znajdują się otwory, podobnie, jak w dolnej części grilla. Za ich sprawą możliwy jest dopływ tlenu, zatem regulacja temperatury.

Grill gazowy

Grill gazowy jest zasilany najczęściej butlą gazową (grilla gazowego bez obaw wolno przechowywać na dworze), można z niego korzystać i na zewnątrz, i w domu. W urządzeniu, mającym palniki, można regulować wielkość płomienia. Smak grillowanego mięsa nie pochodzi z węgla, lecz ze spalanego tłuszczu, marynat i soków, puszczanych przez mięso. Efekt jest więc jednakowy, jak w klasycznym grillu węglowym. Różnica natomiast taka, że „gazówka” nie wydziela dymu, nie dochodzi w niej do spalania węgla, ani popiołu.

Grill elektryczny

Grill elektryczny, w przeciwieństwie do grilla tradycyjnego, może być używany także w domu, a nie tylko na zewnątrz. Działa, podłączony do prądu. Ma powierzchnię grzejną, czyli zazwyczaj płytę ceramiczną albo teflonową. Można wybrać – podobnie, jak w dwóch poprzednich przypadkach - spośród modeli otwartych, zamkniętych, stojących oraz stołowych. Wybrani nie dają się przekonać do grilla elektrycznego. Ich zdaniem dania przygotowane bez żywego ognia, smaku prawdziwego także nie mają.

Zwolenników nowoczesnego sposobów grillowania, a więc na "gazówce" lub "elektryku" jest jednak wielu. Przekonują oni, iż potrawy na nich przygotowywane są znacznie zdrowsze (bo mniej tłuste) niż grillowane w formie tradycyjnej, czyli gdy tłuszcz skapuje na węgiel.