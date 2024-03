W Kujawsko-Pomorskiem spokojnie czekamy na wiosnę. Będzie więcej rozpogodzeń

Słoneczne chwile spowodują stopniowe ocieplenie i w sobotę temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 – 11 stopni Celsjusza. Za to w nocy należy spodziewać się ujemnych temperatur, najczęściej do -3.

- W niedzielę i w poniedziałek region dostanie się pod wpływ słabego niżu. W jego strefie zachmurzy się i lokalnie mogą też pojawić się opady deszczu. Spadnie około 5 mm deszczu, nieco więcej będzie go w południowej części województwa. Zachmurzenie zahamuje dopływ promieni słonecznych, stąd w dzień temperatura raczej nie przekroczy 5 – 6 stopni; w nocy będzie ponownie dodatnia - prognozuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

W kolejnych dniach znów powrócimy do wyżowej pogody, bo centrum tego układu atmosferycznego przemieści się nad środkową Europę. Coraz częściej będzie napływać cieplejsze powietrze z kierunków południowych, więc temperatura ponownie wzrośnie o kilka stopni. W zależności od kierunku wiatru to może być tylko 8-10 albo 10-12.