W Laskowicach będzie funkcjonował posterunek policji. Zobacz wideo

W budynku przy ul. Długiej w Laskowicach obecnie funkcjonuje przedszkole. Ale od września przeniesie się do nowego obiektu, który jest właśnie remontowany. Wcześniej funkcjonowało tam gimnazjum. Obiekt przy ul. Długiej przejdzie więc remont. Gmina podpisała już nawet umowę z wykonawcą na ponad 1,1 mln zł. Przypomnijmy, ze gmina Jeżewo pozyskała milion złotych dofinansowania na tę inwestycję ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace nad nowym posterunkiem mają potrwać do końca roku. Później do budynku mają wprowadzić się funkcjonariusze. Według wstępnych informacji będzie to kierownik, detektyw, dwóch dzielnicowych i czterech funkcjonariuszy prewencji. Kluczowe decyzje w tej sprawie zapadną jednak w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- Posterunek z pewnością zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zwłaszcza, że nieopodal jest dworzec. Otrzymujemy głosy, że pasażerowie nie zawsze czują się tam bezpiecznie - zaznacza wójt Maciej Rakowicz.