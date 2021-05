W lesie można już legalnie rozwiesić hamak, rozbić namiot i zanocować! Oto, co należy koniecznie kupić na taki biwak [lista, ceny]

Wychodząc naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu bushcraftem i survivalem, Lasy Państwowe udostępniły nowe obszary pod te formy aktywności. To doskonała okazja do bliskiego kontaktu ze środowiskiem naturalnym, możliwość obserwacji zwierząt i ucieczki od zgiełku miasta.

Na majówkę zamiast do hotelu, na nocleg do lasu. Tu od 1 maja przenocujemy legalnie?

„Zanocuj w lesie” - szczegóły o programie

Na terenie wszystkich 425 nadleśnictw w Lasach Państwowych w całym kraju zostały wyznaczone specjalne obszary, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Chętnych do „dzikiego nocowania” w lesie nieustannie przybywa. Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na minimalizm, samowystarczalność i długie przebywaniew lesie, liczy w Polsce ponad 40 tys. osób. Jest to zatem program skierowany do miłośników lasu – ludzi odpowiedzialnych i dobrze przygotowanych do warunków terenowych.