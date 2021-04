W Leśnictwie Gródek ktoś zrzucił ścieki do bagna. To kolejny tego rodzaju przypadek w Kujawsko-Pomorskiem!

W Leśnictwie Gródek nieopodal Krąplewic ktoś zrzucił ścieki do bagna. Ustalono ich źródło. Po wstępnych oględzinach miejsca zawiadomione zostały służby w tym prokuratura, policja i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Inspektorzy potwierdzili, że zbiornik został zanieczyszczony mętną cieczą barwy zielono-szarej o niezbyt przyjemnej woni - czytamy na Facebooku Nadleśnictwa Dąbrowa.

Jak informuje Joanna Bock, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Dąbrowa, do zdarzenia doszło 28 kwietnia 2021.

Leśnicy sprawdzą, jak ściekowisko wpłynie na otaczający teren i zwierzęta

Czy to były zwierzęce reszki?

To nie pierwsze tego rodzaju zdarzenie w ostatnim czasie w Kujawsko-Pomorskiem. Krew, resztki sierści i części organiczne - to wszystko stwierdzili w ścieku prowadzącym do Jeziora Pakoskiego inspektorzy WIOŚ W Bydgoszczy. Zawiadomienie złożył Urząd Gminy Strzelno.

WOIŚ odebrał zgłoszenie w tej sprawie 27 kwietnia 2021. Na miejscu zdarzenia, w obecności przedstawicieli gminy oraz Wód Polskich przeprowadzono oględziny oraz pobrano próbki ścieków z wylotu oraz próbki wody ze Zbiornika Pakoskiego

Podczas wizji inspektorzy stwierdzili w odprowadzanych ściekach obecność sierści oraz rozdrobnione cząstki materiału organicznego. Ścieki miały mdły gnilny zapach, rozlewały się po powierzchni gruntu w kierunku jeziora. Trwa postępowanie w tej sprawie.

Współpraca: Wojciech Mąka