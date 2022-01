W sobotę 29 stycznia pieszo z Torunia do ruin zamku w Małej Nieszawce

Spotkanie uczestników o godz. 9.00 na pętli autobusowej linii 10, 29 i 36 MZK przy ul. Szubińskiej w Toruniu. Trasa wędrówki będzie wiodła z Glinek poprzez Małą i Wielką Nieszawkę, ruiny zamku krzyżackiego w Małej Nieszawce, Fort X oraz ruiny zamku królewskiego „Dybów”, do pl. Armii Krajowej. Wyprawą o długości 13 km pokieruje przodownik turystyki pieszej PTTK Hanna Czech . W trakcie wycieczki turyści obejrzą pozostałości zamku w Małej Nieszawce, ruiny zamku „Dybów” oraz dawny zbór ewangelicki w Małej Nieszawce.

Gdy przybyli tam Krzyżacy...

W krótkim czasie po przybyciu Krzyżacy wznieśli drewniane założenie obronne i utworzyli okręg administracyjny – komturstwo nieszawskie. Pierwszy znany komtur Henryk został wymieniony w 1250 r. Komturstwo nieszawskie obejmowało wąski pas ziemi wzdłuż rz. Wisły od dzisiejszej Brzozy Toruńskiej do ujścia Strugi Zielonej do Wisły, z istniejącymi osadami: Stawki, Rudak, Kozibór, Mała Nieszawka oraz Piaski. Około 1300 r. Krzyżacy przystąpili do wznoszenia murowanego zamku na planie czworoboku z bramą wjazdową od strony północnej. Obiekt posiadał duże przedzamcze, skoro w inwentarzach wymienia się tam: młyn, piekarnię, browar, łaźnię i wozownię.