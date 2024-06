W tych godzinach prąd jest najtańszy. Takie są najtańsze taryfy za energię [17.06.2024]

Nowe stawki za prąd od lipca 2024

Zmiany w taryfach za energię elektryczną, które wejdą w życie 1 lipca 2024 roku, to temat, który budzi wiele emocji wśród konsumentów. Do tej pory ceny prądu były zamrożone na poziomie z 2022 roku, dzięki rządowej tarczy cenowej.

Ta jednak przestaje obowiązywać, co oznacza, że stawki za prąd ulegną zmianie. Rząd zapowiedział, że nowe stawki będą obowiązywać od lipca do grudnia 2024 roku. Dla gospodarstw domowych przewidziana jest maksymalna cena na poziomie 500 zł/MWh, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do dotychczasowej stawki 412 zł/MWh.

Zostanie wprowadzony także bon energetyczny. Będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: