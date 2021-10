W tych miejscach we Włocławku wykonywane są bezpłatne szczepienia przeciwko HPV [lista]

Kto może skorzystać z darmowych szczepień przeciwko HPV we Włocławku?

Włocławek realizuje kolejną edycję programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Szczepienia wykonywane są w przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Szczepienia pierwszą dawką skierowane są do 12-letnich dziewcząt (z rocznika 2009) zamieszkałych we Włocławku. Szczepienia będą realizowane do 10 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania limitu.