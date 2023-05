Warto jeść truskawki. Mają więcej witaminy C niż cytrusy i wspomagają odchudzanie

Spożycie truskawek w sezonie deklaruje 98 proc. Polaków. To dobre dla naszego zdrowia.

- Truskawki to bogactwo składników odżywczych – informuje Małgorzata Mękus z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. - Znajdziemy w nich cenne witaminy i minerały. Truskawki są lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy – 100 g dojrzałych truskawek dostarcza ok. 70 mg tej witaminy! Warto też zaznaczyć, że dojrzałe owoce zawierają nawet 20 proc. więcej witaminy C niż owoce dojrzewające, zatem truskawki warto jeść w pełni dojrzałe.