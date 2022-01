We Włocławku czynsze w górę! 1 stycznia wzrosły opłaty w SM "Zazamcze", a 1 lutego wzrosną w kolejnych spółdzielniach

Jak informują władze spółdzielni, w wyniku drastycznego wzrostu cen nabycia uprawnień do emisji dwutlenku węgla, cen węgla oraz energii elektrycznej, rosną koszty produkcji ciepła. - Oznacza to konieczność dostosowania wysokości pobieranych zaliczek na pokrycie kosztów ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania - argumentuje zarząd. I dodaje, że zmiana wysokości zaliczki dotyczyć będzie całych zasobów spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zazamcze" podnosi wysokość zaliczki pobieranej na podgrzanie wody i ogrzewanie mieszkań. W przypadku budynków, które przeszły termomodernizację tj. przy ul. Wesołej 4,6,8, 10, 12,14,16, ul. Rajskiej 3,5,6, ul. Promiennej 17,23,29 oraz ul. Sielskiej 5 dotychczasowa zaliczka na podgrzanie wody z 18 złotych za metr sześcienny została podwyższona do wysokości 19,50 zł za metr sześcienny, a więc stawka wzrosła o 1,50 zł. Natomiast zaliczka na centralne ogrzewanie z 2,50 zł za metr kwadratowy została podwyższona od 1 stycznia na 2,75 zł za metr kwadratowy - o 25 groszy.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" 1 lutego wzrośnie opłata eksploatacyjna, która jak podkreśla Krystyna Wachowska, zastępca prezesa, nie była zmieniana od trzech lat. W administracji nr 1 opłata ta wzrośnie z 2,12 zł za metr kwadratowy do 2, 63 złotych, czyli o 51 groszy. W administracji nr 2 stawka 1, 98 zł za metr kwadratowy zostanie podniesiona do 2,56 zł, czyli o 58 groszy, a w administracji nr 3 ze 1,97 zł za metr kwadratowy do 2,38 zł, czyli o 41 groszy. Jeszcze inne opłaty będą obowiązywały w przypadku odrębnej własności - z 2,04 zł na 2,50 zł w administracji nr 1, z 1,91zł na 2,43 zł w administracji nr 2 i z 1,89 na 2,25 zł w administracji nr 3. Czym władze spółdzielni tłumaczą tę podwyżkę? Przede wszystkim rosnącymi kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych, które jak podkreśla Krystyna Wachowska, są niezależne od spółdzielni. Chodzi m.in. o wzrost cen energii elektrycznej, kosztów pracy spowodowanych podniesieniem najniższej krajowej, podwyżką podatku od nieruchomości.