Marika Wojtkowska walczy z białaczką. Czeka na informacje o swoich bliźniakach genetycznych

- Leci kolejny balonik, dziś to już drugi i mam też nadzieję, że ostatni na tym pobycie. Białe krwinki stoją w miejscu, ale do urodzin jeszcze tydzień więc myślę, że się wyrobimy. Nadal też czekamy na informacje z Gdańska, póki co wiemy że jeden z moich bliźniaków, pierwszy niestety, nie mógł zostać dla mnie dawcą, ale na szczęście mam ich więcej. Badania trwają. Bardzo liczę na same już pozytywne informację a wam życzę Miłego Dnia