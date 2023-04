Wędkarze z Grudziądza są oburzeni! Wiele ryb zginęło przez otwartą śluzę na Rudniczance

To wstrząsnęło środowiskiem grudziądzkich wędkarzy

„Wodospad” - to zwyczajowa nazwa zastawki na rzece, zbudowanej przy moście na ul. Kossaka. Rzeka ta odprowadza wodę z Rudnika w stronę Wisły.

A to za sprawą filmu, który na Facebooku w środę opublikował jeden z grudziądzkich wędkarzy. Film został nakręcony przy tzw. wodospadzie na Rudniczance w Mniszku .

Dla ryb nie było ratunku

Na filmie zastawka jest już zamknięta. Widzimy też kilkanaście śniętych ryb różnej wielkości, a także mężczyznę zbierającego je do wiadra. - Już połowa syfu jest wyzbierana - mówi autor nagrania. Winą obarcza Polski Związek Wędkarski i osobę, która ma klucze do „tamy”.

Na filmie wzburzony wędkarz, nie przebierając w słowach, opowiada o tym, że ktoś otworzył „tamę” na trzy doby, przez co woda z Rudniczanki z impetem spływała w sposób niekontrolowany, niosąc dziesiątki ryb, które trafiały na betonową płyciznę, gdzie ratunku dla nich już nie było.

W kilkanaście godzin film obejrzało ponad 18 tys. osób, a ponad 400 udostępniło go dalej. Pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy oburzonych wędkarzy.

Kłusownik mógł ukraść setki kilogramów ryb

Opiekę nad zastawką na Rudniczance, w imieniu spółki Wody Polskie, sprawuje Spółka Wodna Ochrony Wód Jeziora Rudnickiego, Maruszy i Jeziora Rządz. To jej pracownicy posiadają klucze do obiektu oraz do mechanizmów wyciągowych.

Zapora wodna na Rudniczance, przy moście na ul. Wojciecha Kossaka w Grudziądzu Google Street View / 2013 r.

Co się stało?