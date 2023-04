Wicepremier Jacek Sasin w Bydgoszczy. Mówił o lokalnych inwestycjach drogowych i wielu innych [zdjęcia]

W piątkowy wieczór w bydgoskim hotelu Holiday Inn na Konwencji Regionalnej PiS gościł wicepremier Jacek Sasin. Spotkanie odbyło się w ramach akcji "Inwestycje lokalne. Polska jest jedna."

Wicepremier przypomniał zgromadzonym na sali konferencyjnej gościom, że naszemu państwu nie udało się uniknąć wielu plag, jak pandemia czy inflacja, ale przede wszystkim wciąż wielkim zagrożeniem jest wojna na Ukrainie. Mimo to udało się uruchomić ogromne pieniądze dla wsparcia lokalnej Polski. - To były przemyślane programy. Gdy szliśmy po władzę, już wtedy mieliśmy jasne plany, jakie problemy należy zlikwidować. Po 1989 roku wiele rządów nie radziło sobie i problemy jeszcze się pogłębiły. Miałem zaszczyt współpracować ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim, który mówił, że nierównomierny rozwój Polski to plaga, z którą trzeba skończyć, z podziałem na Polskę A i B – mówił Jacek Sasin. Wskazywał na fakt, iż są u nas miejsca wysoko rozwinięte, nie odbiegające od krajów Unii Europejskiej, a jednak większość to wciąż miejsca, gdzie gdzie rozwój nie nadąża za czasem i Polacy czyją się obywatelami drugiej kategorii.

W regionie też dobrze nie jest

- Jeśli popatrzymy na mapę województwa kujawsko – pomorskiego, to widzimy zaledwie 62 procent średniej zamożności UE. Na górze są duże miasta, jak Bydgoszcz, która nie ma się czego wstydzić. Ale jak popatrzymy na mniejsze gminy i miejscowości, to jeszcze dużo można zrobić. A chodzi o dostęp do infrastruktury drogowej, sportowej, do opieki medycznej, oferty kulturalnej. Może za ileś dziesięcioleci ci ludzie doczekają się spełnienia tych celów. Został więc wielki zamysł wyrównywania szans – stwierdził wicepremier.

Wskazał na migrację wewnętrzną, jaką tę, która prowadzi do wyludniania się Polski lokalnej, a także na emigrację z kraju. Problem dotyczył i wciąż dotyczy również województwa kujawsko-pomorskiego.

Przekonywał, iż jego formacja polityczna tym właśnie różni się od opozycji z PO i PSL, że chce w praktyce stosować politykę zrównoważonego rozwoju. Stąd wielkie programy wsparcia budowy dróg, w tym lokalnych. Udało się odnowić ok. 18 tys. km takich dróg. - Chcemy jednak, aby to lepsze miejsce do życia było tutaj, aby nie było rozłąk z rodzinami. Aby ludzie mogli żyć także w mniejszych miasteczkach i gminach – kontynuował wicepremier. Wyliczył, iż z trzech programów dotyczących inwestycji w drogi lokalne, do naszego regionu trafiło już 2 mld 300 milionów zł. Każde z ministerstw dysponuje dodatkowymi miliardami, które płyną na inwestycje w szkoły, szpitale, nowe obiekty sportowe, placówki kulturalne.

Krytyka opozycji

Jacek Sasin poruszył też tematy typowo polityczne. Jak to ujął - totalna opozycja rysuje wszystko to, co robi rząd w czarnych barwach.

Nie obyło się bez krytyki Donalda Tuska, jako „byłego emigranta”, jako tego, który „cały czas kłamie, może tylko wtedy gdy nie śpi, wtedy nie kłamie”. Audytorium w dużej części przyklasnęło tym słowom. Skrytykował też prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, jako tego, który nie jest sympatykiem PiS. W podobnym tonie mówił o włodarzach Grudziądza i Włocławka. Wymienił kilka wielomilionowych kwot wsparcia inwestycji w tych miastach. - To także długa lista w mniejszych miejscowościach – dodał. - Nie dajmy sobie wmówić, że Polska jest pogrążona kryzysie! – prosił zebranych na sali. - Ten obraz nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wskazywani jesteśmy jako lider. Mamy najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej i tylko Czechy nas wyprzedzają. A bezrobocie jest w Europie plagą. W Kujawsko-Pomorskiem bezrobocie też znacząco spadło.

Pieniądze są i będą

Jacek Sasin mówił także o wyzwaniach rzuconych tym wszystkim, którzy okradali polskie państwo i każdego uczciwie płacącego podatki Polaka - o mafiach vatowskich. Porównał dochody budżetu państwa przed laty - mniejsze niż 300 mld zł - z tymi, które są planowane w tym roku, a to ok. 604 miliardy. Jego zdaniem nie obowiązuje już powiedzenie "pieniędzy nie ma i nie będzie".

Wokół burza, a Polska musi być bezpieczna

- Jeśli spojrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie, gdy przychodzi agresja, brutalna okupacja, to nie ma żartów, wokół jest burza. Dlatego trzeba wybierać tych, którzy wiedzą jak bezpieczeństwo można zapewnić. My to bezpieczeństwo Polakom zapewniamy. To bezpieczeństwo w wielu obszarach, nie tylko mocnej armii i sojuszy. Zapewniliśmy bezpieczeństwo socjalne, energetyczne, dostępność do pracy – przekonywał gość spotkania w Bydgoszczy.

Zdaniem Tomasza Latosa...

Wicepremiera Sasina wsparł z mównicy m.in. bydgoski poseł PiS Tomasz Latos. Mówił o tym, że udało się zrealizować marzenia lokalnych społeczności, stał się swego rodzaju cud.

- Jak pan przyjedzie za 4 lata na kolejną konwencję - zwrócił się do wicepremiera - to drogą ekspresową S10, która zapewni połączenie Torunia z Bydgoszczą. W tę drogę inwestujemy kolejne 1,5 miliarda złotych. Tomasz Latos wyliczał jakie sumy płyną na budowę kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - ponad 400 mln zł. Wśród zadań dedykowanych służbie zdrowia są te najważniejsze - modernizacja szpitala im. dra Biziela i Centrum Pediatrii przy szpitalu nr 1 na prawie 300 mln zł. Ważnym zadaniem była także budowa nowej polikliniki przy Szpitalu Wojskowym. Polityk wymienił też kilka ważnych inwestycji w powiatach bydgoskim, świeckim i tucholskim

iPolitycznie - Partia Ziobry zmienia nazwę - zapowiedź konwencji