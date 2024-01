Więcbork świętował 104. rocznicę powrotu do macierzy. Zobacz zdjęcia z obchodów

Choć już w listopadzie 1918 roku Polska powróciła na mapę polityczną Europy, mieszkańcy więcborskiej ziemi musieli czekać na wolność jeszcze 14 miesięcy. Stało się to 23 stycznia 1920 roku. 104 rocznica tych wydarzeń stała się okazją do przypomnienia przeszłości, ale i określenia wyzwań dla współczesnych pokoleń.

- Po 148 latach pruskiej niewoli Więcbork wrócił do granic RP. Ówcześni mieszkańcy usłyszeli dźwięk rytmicznie maszerujących polskich wojsk, komend wydawanych w języku ojczystym. To ten moment przypieczętował wiarę mieszkańców, że są częścią niepodległej Rzeczypospolitej. Oddajemy hołd i cześć pokoleniom Polaków, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny – przypomniał burmistrz Waldemar Kuszewski. - Dziś nie musimy przelewać krwi i oddawać życia za ojczyznę, jednak przed nami wiele nowych wyzwań na rzecz przyszłych pokoleń. Ważna jest solidarność i współpraca między środowiskami, bez względu na poglądy polityczne. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Nas dziś łączy nasza mała ojczyzna – podkreślił włodarz Więcborka.