Wielki powrót do Anwilu Włocławek! Kamil Łączyński na pokładzie. Kto następny? Mamy nazwiska kandydatów

To spore wydarzenie na transferowym rynku PLK. Kamil Łączyński grał w Anwlu od 2015 do 2019 roku. W dwóch ostatnich sezonach świętował mistrzostwo Polski, będąc kluczowym zawodnikiem w składzie. Wtedy jednak podziękował mu trener Igor Milicić, czego Łączyński do dziś mu nie wybaczył. Dwa kolejne sezony rozgrywający spędził w Śląsku Wrocław i Pszczółce Lublin. W ostatnim notował na koncie średnio 8 punktów i 6 asyst.

We Włocławku będzie z pewnością jednym z liderów przebudowanego zespołu. - Umie dopasować tempo gry i uruchomić swoich kolegów. W sytuacji, gdy na dwójce mamy Kyndalla Dykesa, skoncentrowanego bardziej na rzucaniu, to świetne rozwiązanie. Należy jednak też pamiętać, że Kamil to gracz, który przez cały mecz może uruchamiać partnerów, ale w najważniejszym momencie nie będzie się bał wziąć rzutu na swoje barki, jeśli zajdzie potrzeba - mówi trener Przemysław Frasunkiewicz dla kkwloclawek.pl