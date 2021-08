Wielki Test z Historii Sępólna Krajeńskiego. Do wygrania rower! Sandra Szymańska

Jak co roku, z okazji Dni Sępólna, miłośnicy dziejów miasta będą mogli wziąć udział w Wielkim Teście z Historii Sępólna Krajeńskiego pod honorowym patronatem burmistrza. Będzie to już jego V edycja. Tym razem odbędzie się pod hasłem „Od tablicy do tablicy, tak poznajemy dzieje okolicy”.