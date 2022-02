Wielokrotny, sklepowy rabuś z Grudziądza wreszcie za kratami! Rzucał w ochroniarza kamieniami Aleksandra Pasis

33-letni Łukasz C. z Grudziądza za kratami. Po jego wielokrotnych wybrykach: kradzieżach, znieważaniu policjantów, aż wreszcie chwyceniu za kamienie i rzucaniu nimi w kierunku ochroniarza sklepu z którego skradł kawę został tymczasowo aresztowany! Policja Grudziądz

- Nareszcie trafił gdzie jego miejsce - mówi z ulgą ochroniarz sklepu, który wielokrotnie miał do czynienia z Łukaszem C., który kradł m.in. alkohol i inne bardziej atrakcyjne produkty spożywcze. Był wulgarny i agresywny. O wybrykach 33-latka agent ochrony informował naszą redakcję już dużo wcześniej. Wówczas nie było rady na to, aby został pozbawiony wolności. Aż do ubiegłego tygodnia gdy... ukradł kawę, a w stronę ochroniarza poleciały kamienie!