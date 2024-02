Wiemy, co dalej z protestami rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie będą jeszcze blokady dróg?

Z Bydgoszczy niektórzy protestujący przenieśli się na podbydgoskie węzły komunikacyjne, m.in.: w Tryszczynie i Białych Błotach i Dąbrowie Chełmińskiej. - Protestujący mogą tam pozostać do 21 lutego – dodał Skalski. - Zastanowimy się z kolegami, co dalej.

- W Grudziądzu i okolicy, na drogach prowadzących do Kwidzyna, Brodnicy i Wąbrzeźna rolnicy mogą protestować do 21 lutego, do godziny 15 – powiedział Marek Duszyński, przewodniczący krajowego Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”.