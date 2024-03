Wiemy, kim jest Małgorzata z "Sanatorium miłości 6". "Zostałam wdową po dwóch latach" [29.03.2024]

Małgorzata ze łzami w oczach opowiadała Marcie Manowskiej o swojej przeszłości.

- Z pierwszym mężem nie było okazji tego szczęścia zaznać. Zostałam wdową po dwóch latach. Mój mąż pojechał do siostry remontować mieszkanie. To był wypadek. Był na boso, prąd go poraził. Nie udało się go uratować - wyznała Małgorzata.