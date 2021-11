Podwyżka jest nieunikniona. Opłata za śmieci w Kowalu znowu wzrośnie

Do ogłoszonego przez Urząd Miasta w Kowalu przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanęły dwie firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej z gminy Lubanie i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" z Włocławka. Wygrało "Saniko" i spółka ta będzie dalej odbierała śmieci z Kowala. Ale nie za taką samą kwotę jak dotychczas, ale wyższą - 762 złotych za tonę. Do tej pory Kowal płacił za tonę odpadów komunalnych 720 zł.

Ze wstępnych obliczeń wynika, że przy kwocie 762 złotych za tonę odebranych odpadów, opłata powinna być ustalona na poziomie co najmniej 28 złotych od osoby. Jaka opłata będzie naliczana mieszkańcom Kowala? O tym zdecyduje kowalski samorząd. Ale wiadomo, że opłata 25 złotych za osobę w gospodarstwie domowym utrzyma się tylko do końca tego roku.

Dlaczego opłata pójdzie w górę? Powodów jest kilka. - To kwestia nie tylko tego, że będzie naliczana wyższa kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ale także tego, że wzrasta ilość odpadów - tłumaczy Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala. - I to jest także efekt pandemii.