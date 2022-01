Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala ma wyższą pensję, choć najniższą. Rada Miasta w Kowalu też skromna

Rada Miasta w Kowalu do końca roku czekała z podwyżkami. Ale na ostatniej sesji uchwały zostały podjęte! Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 9 tys. 888 złotych brutto, będzie teraz zarabiał 15 tys. 576 złotych brutto. To najniższe, po zmianie przepisów, możliwe wynagrodzenie dla włodarza w gminie liczącej do 15 tysięcy mieszkańców.

Jeśli chodzi o diety radnych, to Rada Miasta zdecydowała, że nie będą miały one charakteru comiesięcznego ryczałtu, jak to jest w zdecydowanej większości samorządów, lecz płacone będzie za udział w posiedzeniu. Wysokość diety za udział w sesji bądź posiedzeniu komisji została podwyższona ze 150 zł do 200 zł. Dietę w wysokości 250 zł otrzymywać będą natomiast przewodniczący komisji. Radni zdecydowali również o wysokości diety przewodniczącego Rady Miasta, która nie była podwyższana od 2006 roku i wynosiła 1 tys. złotych. Zaproponowali jej podwyższenie do 1500 zł, natomiast przewodniczący Krzysztof Pasiecki wniósł o to, aby nowa wysokość diety została określona na 1300 zł. Wniosek przewodniczącego został zaakceptowany, co oznacza, że jego dieta wynosić będzie 1300 zł miesięcznie.