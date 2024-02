Wilki Wilczyn - CUK Anioły Toruń. Ogrom emocji w meczu na szczycie

Wilki Wilczyn - CUK Anioły Toruń 2:3

Sety: 19:25, 25:12, 25:18, 12:25, 11:15

CUK Anioły: Messa, Skadorwa, Stolc, Brzóstowicz, Sternik, Sternik, Surgut, Podborączyński (libero) oraz Grzona, Walawander, Pawlak, Detmer (libero), Zimoń.

Torunianie nie przegrali jeszcze meczu w sezonie, zarówno w lidze, jak i w Pucharze Polski. Nad drugimi Wilkami mieli 10 punktów przewagi i nawet porażka niewiele zmieniała w ich położeniu.

W pierwszym secie od początku podopieczni Krzysztofa Stelmacha kontrolowali to co działo się na boisku. Bardzo dobrze rozgrywał Łukasz Sternik, a w ataku nie mylili się Adam Surgut, Jakub Skadorwa, Isbel Messa i Robert Brzóstowicz. Na dodatek gospodarze popełniali dużo błędów, szczególnie w zagrywce.

To co wydarzyło się w dwóch kolejnych partiach jest trudne do wytłumaczenia. Toruńscy zawodnicy byli na boisku, ale stanowili tło dla siatkarzy z Wilczyna. Tracili punkty seriami i nie potrafili nawiązać walki z rywalami.