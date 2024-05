Wings For Life w Bydgoszczy. Uciekali przed "wirtualnym samochodem". Mamy zdjęcia z biegu

Wings for Life World Run to wyjątkowy, globalny bieg przeznaczony zarówno dla biegaczy, jak i uczestników na wózkach. Zamiast dążyć do mety, zawodnicy ścigają się z Samochodem Pościgowym.

Tegoroczny bieg odbył się w niedzielę, 5 maja. W Polsce część uczestników wystartowała w poznańskim Biegu Flagowym, pozostali w co najmniej 20 innych miastach, dzięki aplikacji mobilnej (wirtualny Samochód Pościgowy).

WINGS FOR LIFE W BYDGOSZCZY. ZDJĘCIA: