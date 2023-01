Władze szpitala w Grudziądzu: "Bardzo niepewna sytuacja co do dalszego, niezakłóconego funkcjonowania szpitala"

- Stawki wynagrodzeń na kontraktach mocno odbiegają u nas od minimalnych wynagrodzeń oczywiście na "in plus", ale to że ogólnie rosną zarobki w różnych sektorach nie spowoduje u nas zatrzymania natłoku żądań wśród personelu medycznego a wręcz przeciwnie jego dalszą lawinę w myśl zasady "skoro wszystko idzie w górę to i stawki za ich pracę też mają iść w górę" choć są i tak bardzo wysokie - uważa Maciej Hoppe.