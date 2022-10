Formedis dla szpitala w Grudziądzu analizuje: "Ponad 400 etatów to niewykorzystany potencjał"

Idąc dalej, ilość zatrudnionego personelu jest uzależniona od wielkości szpitala, a stricte od ilości łóżek. Co ważne, nigdy nie projektuje się wykorzystania w 100 proc. bazy łóżkowej. Z danych zaprezentowanych przez Formedis wynika, że w pierwszym półroczu 2022 roku z 773 łóżek było wykorzystanych w grudziądzkim szpitalu średnio 623, co daje 64 proc. obłożenia. Oznacza to - jak tłumaczy Piotr Magdziarz - że szpital posiadał niewykorzystany potencjał kadrowy wynikający z niewykorzystanej bazy łóżkowej. - Część łóżek do których był przypisany personel - musiał być zatrudniony - ale nie generował dodatkowych przychodów a rolował koszty - wyjaśnia Piotr Magdziarz z Formedis-u.

W pierwszej połowie 2022 roku w szpitalu było 2005 etatów. Z wyliczeń analityków wynika, że w tym okresie 422 etaty, czyli ok. 20- proc. to potencjał generujący koszty, podczas gdy łóżka "nie generowały" przychodów. Podkreślano podczas prezentacji, że owe ponad 400 etatów to niewykorzystany potencjał, co nie jest równoznaczne do tego aby je wszystkie zredukować.