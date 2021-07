Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje konkurs na „Zielone Miejsce”

Zobacz wideo: Polska europejskim liderem w produkcji malin

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej od ponad roku realizuje projekt pod nazwą „Jestem świadomy - to się opłaca”.

- Z powodu obecnej sytuacji część zajęć odbyła się w formie zdalnej, z części trzeba było zrezygnować. Jednak dzięki zaangażowaniu wielu osób i ich wsparciu, WCEE ma szansę zrealizować zaplanowane działania

– informuje Urząd Miasta Włocławek.

Jednym z działań jest przeprowadzenie Konkursu na Zielone Miejsce. Projekty zielonych miejsc (wraz z listą roślin i planem działań) ze swojej okolicy można składać do 31 lipca 2021 roku - bezpośrednio do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ul .Komunalna 4 we Włocławku lub przesłać pocztą z dopiskiem „Zielone miejsce”.