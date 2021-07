Wakacyjne atrakcje na Zalewie Włocławskim [zdjęcia]

NOWE Ilu mieszkańców Włocławka wzięło udział w Narodowym Spisie Powszechnym?

Narodowy Spis Powszechny trwać będzie do 30 września 2021 roku. Do tej pory spisało się niespełna 40 procent włocławian. Spisać można się samodzielnie przez Internet lub na infolinii spisowej. W Urzędzie Miasta Włocławek dostępne są także stanowiska spisowe dla mieszkańców. Co jakiś czas można także skorzystać z mobilnych punktów.