Włocłwski szpital stara się o lekarzy. Także z zagranicy

Gdańska prokuratura bada sprawę narodzenia martwego dziecka w szpitalu we Włocławku

12 marca kobieta w ósmym miesiącu ciąży zgłosiła się do szpitala we Włocławku z silnymi skurczami. Miała zostać odesłana do domu z zapewnieniem, że nie ma zagrożenia dla życia dziecka. Jeszcze tego samego dnia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku urodziła martwe dziecko. Postępowanie w tej sprawie przejęła Prokuratura Regionalna w Gdańsku.