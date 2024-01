Wojewoda kujawsko-pomorski przekazał Gąsawie akt nadania praw miejskich. Mamy zdjęcia

Gąsawa ma długą historię

Kiedy na początku XVII wieku w Poznaniu szerzyła się epidemia, to do Gąsawy przeniesiono Akademię Lubrańskiego - słynną wtedy poznańską uczelnię.

Po 90 latach od utracenia praw, Gąsawa znów jest miastem

Akt nadania praw miejskich na sesji Rady Miejskiej w Gąsawie

- To sukces wszystkich mieszkańców Gąsawy. Miejscowość ta przez 546 lat była miastem, prawa te utraciła w 1934 roku. Po 90 latach mamy więc naprawienie tego, co się niestety zmieniło - przyznał wojewoda.

- Gmina była szczególnie ważna w dziejach Polski, skoro tak wspaniały artysta jak Jan Matejko uwiecznił ją na swoim obrazie. Zresztą także Jan Długosz zapisał na swoich kartach dzieje Gąsawy - zauważyła posłanka Iwona Kozłowska.

- Zawsze to było dobre miejsce do zamieszkania, do życia - powiedział wicemarszałek Dariusz Kurzawa, nawiązując także historycznie do Biskupina leżącego w obrębie gminy. - Przed mieszkańcami i waszymi przodkami chylimy dziś czoło, szanujemy was i gratulujemy. Oby ten region rozwijał się jak najlepiej. Gąsawa była, jest i będzie ważnym miejscem na mapie województwa i Polski.

- Niech ta zmiana przyniesie samo dobro dla naszego regionu i Polski - dodała przewodnicząca Sejmiku Elżbieta Piniewska.