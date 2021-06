Województwo kujawsko-pomorskie chce stopnia wodnego w Siarzewie

- W zakresie rewitalizacji dróg wodnych współpracujemy z województwami pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim. Jesteśmy wszędzie tam gdzie jest mowa o wykorzystaniu gospodarczego polskich rzek. Kluczowa będzie jednak budowa stopnia wodnego w Siarzewie i dalszych stopni. Chcemy też aby ten projekt odbywał się z poszanowaniem środowiska -wyjaśnił Sławomir Kopyść.

Stoi samotnie i może runąć

Prezes PGW „Wody Polskie” Przemysław Daca: - Zapora we Włocławku stoi samotnie i ostatecznie może się przewrócić. Mamy symulację co by się stało z Toruniem gdyby zapora we Włocławku runęła. Wody Polskie nie chcą do tego dopuścić. Niestety stowarzyszenia ekologiczne próbują nas zatrzymać. Jeszcze w 2006 -2007 roku najlepsi naukowcy polscy i zagraniczni sprawdzili co można zrobić z zaporą włocławską – jej nie można rozebrać, bo musielibyśmy wysiedlić wszystkie miejscowości nad Zalewem Włocławskim.