Wojskowe Koło Łowieckie "Ponowa", które działa w powiecie lipnowskim świętowało swoje 75-lecie [zdjęcia]

Wojskowe Koło Łowieckie „Ponowa” istnieje od 1947 roku. Taką datę znaleźli w dokumentach i relacji najstarszych członków koła. Ponowa w gwarze myśliwskiej to śnieg, który dopiero co spadł. Z niego, w lesie, można czytać jak z otwartej księgi. Każdy trop pięknie zaznacza się na śniegu. Dlatego tropy dzika pojawiły się na sztandarze Koła. Sztandar otrzymali w 2017 roku z okazji swojego 70-lecia.

W minioną sobotę, 24 września, myśliwi z Koła „Ponowa” świętowali swoje 75-lecie. Pojawili się goście oraz myśliwi z zaprzyjaźnionych kół. Po uroczystej mszy w parafii w Mokowie, w Grochowalsku częstowali dziczyzną, ale była też okazja do wręczenia odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego.

Za szczególne zasługi dla PZŁ, czyli „Złomem” został odznaczony Józef Biernat, który otrzymał również pamiątkową tabliczkę, za 45-lecie swojej działalności.

Za zasługi dla łowiectwa ziemi kujawsko-dobrzyńskiej odznaczeni zostali: Koło „Daniel” w Płocku, Koło „Ponowa” we Włocławku, ks. Zbigniew Milczarski, Krzysztof Wójcik, Andrzej Niekraś, Tomasz Kawski, Jacek Czarnomski, Mariusz Janiszewski, Robert Wójcik.