WOT wprowadził status do natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy! OPRAC.: Joanna Maciejewska

W czwartek 24 lutego 2022 roku o godzinie 15, WOT wprowadził nowy status do natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W przypadku województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego powołanie w takim trybie możliwe jest do sześciu godzin. W przypadku pozostałych województw – do dwunastu godzin.