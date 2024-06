Wydarzenia w Minikowie. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH, Dni Pola i wystawy zwierząt

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH należą do najważniejszych tego typu wydarzeń w północnej części Polski. Od wielu lat jest to wystawa dedykowana przede wszystkim rolnikom stawiającym na nowatorskie rozwiązania w swoich gospodarstwach.

Technika rolnicza będzie dominować

Dni Pola z bardzo bogatą ofertą

Dlaczego warto przyjechać do Minikowa także na Kujawsko-Pomorskie Dni Pola? Dawid Skotnicki, komisarz KPDP i wystawy hodowlanej: - Kujawsko-Pomorskie Dni Pola to wydarzenie inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Dla rolników przygotowaliśmy ponad 15 ha demonstracji prezentacji i pokazów, a co za tym idzie ponad 500 obiektów demonstracyjnych, w tym blisko 400 odmian roślin uprawnych. W Minikowie podczas Dni Pola odbywa się praktyczna prezentacja działania nawozów, środków ochrony roślin, preparatów mikrobiologicznych i innych mających wpływ na jakość i wielkość plonów. W roku bieżącym w Minikowie po raz drugi odbędą się pokazy pracy maszyn zielonkowych, do tego przygotowaliśmy demonstrację uproszczonych systemów uprawy wiodących producentów maszyn rolniczych.