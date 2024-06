Wyniki wyborów do Europarlamentu. Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy okręgu nr 2

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego – okręg nr 2

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki do Europarlamentu 2024. Jak głosowali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego? Jakimi wynikami mogą pochwalić się poszczególni kandydaci? Sprawdź, kto otrzymał mandat do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 2. Dowiedz się także, jak brzmi definicja Parlamentu Europejskiego, jak długo trwa kadencja oraz ilu posłów w nim zasiada.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

9 czerwca odbyły się wybory do Europarlamentu. Wyborcy z całej Polski udali się do lokali wyborczych, by wybrać posłów i posłanki, którzy przez kolejną kadencję będą reprezentować nasz kraj. Oficjalne wyniki wyborów z woj. kujawsko-pomorskiego okręg nr 2 są już znane. Jak głosowali mieszkańcy? Poniżej publikujemy szczegółowe wyniki podane przez PKW: Krzysztof BREJZA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 37,67% (205 200 głosów)

Kosma Tadeusz ZŁOTOWSKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 11,28% (61 463 głosów)

Krzysztof Łukasz SZCZUCKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 8,27% (45 042 głosów)

Tomasz Jacek MENTZEN - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 4,79% (26 088 głosów)

Joanna Beata BOROWIAK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 3,35% (18 236 głosów)

Sławomir OZDYK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 3,27% (17 820 głosów)

Łukasz Paweł SCHREIBER - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 2,49% (13 578 głosów)

Piotr KOWAL - KKW LEWICA: 2,35% (12 784 głosów)

Anna Urszula GEMBICKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 2,3% (12 504 głosów)

Jacek GAJEWSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 2,27% (12 350 głosów)

Ryszard Jakub BOBER - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 2,06% (11 230 głosów)

Ewa Elżbieta KOZANECKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 1,52% (8 302 głosów)

Iwona Maria KOZŁOWSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1,46% (7 939 głosów)

Agnieszka Maria KŁOPOTEK - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 1,34% (7 275 głosów)

Włodzisław Sławomir GIZIŃSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1,09% (5 964 głosów)

Aneta JĘDRZEJEWSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 1,08% (5 873 głosów)

Norbert Jerzy PIETRYKOWSKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 1,04% (5 666 głosów)

Anna Zofia MACKIEWICZ - KKW LEWICA: 0,96% (5 209 głosów)

Marcin Seweryn SKONIECZKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,73% (3 959 głosów)

Józef Jan RAMLAU - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,64% (3 513 głosów)

Zbigniew SOSNOWSKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,63% (3 456 głosów)

Paweł SZROT - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,57% (3 083 głosów)

Katarzyna Kamila ZARĘBSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,54% (2 962 głosów)

Dariusz KURZAWA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,54% (2 928 głosów)

Paweł RUDNICKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,52% (2 811 głosów)

Ewa Monika MADEJ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,49% (2 668 głosów)

Krzysztof Roman KOSIŃSKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,46% (2 528 głosów)

Małgorzata ORŁOWSKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,41% (2 225 głosów)

Mateusz ORZECHOWSKI - KKW LEWICA: 0,38% (2 064 głosów)

Marcin Tomasz ŁASIŃSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,36% (1 981 głosów)

Edyta Renata OGONOWSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,33% (1 820 głosów)

Sławomir WOŹNIAK - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,31% (1 669 głosów)

Alicja Teresa WOJTYNA-JODKO - KKW LEWICA: 0,27% (1 460 głosów)

Beata ORZELSKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,26% (1 415 głosów)

Mirosław Bolesław PAWŁOWSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,26% (1 399 głosów)

Joanna Maria MICHALSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,25% (1 381 głosów)

Jarosław Paweł KATULSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,25% (1 373 głosów)

Żaneta Maria GŁOWACKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,24% (1 323 głosów)

Izabela Alicja KAFKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,22% (1 172 głosów)

Tomasz SIKOROWSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,2% (1 110 głosów)

Julia KŁOSOWSKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,2% (1 078 głosów)

Tatiana URBAN - KKW LEWICA: 0,2% (1 070 głosów)

Anna Maria BINKOWSKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,17% (915 głosów)

Krzysztof HEKERT - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,16% (872 głosów)

Natalia Katarzyna PIETRZAK - KKW LEWICA: 0,15% (838 głosów)

Mariola ZARĘBA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,15% (808 głosów)

Włodzimierz Michał FIGAS - KKW LEWICA: 0,14% (747 głosów)

Marek Roman JOPP - KKW LEWICA: 0,12% (644 głosów)

Krzysztof CZEREPIUK - KW POLEXIT: 0,11% (596 głosów)

Juliusz Jakub MŁODECKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,11% (589 głosów)

Anna BEDNARCZYK - KKW LEWICA: 0,09% (514 głosów)

Aleksandra Joanna KUSZYŃSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,08% (437 głosów)

Joanna MURAWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,07% (395 głosów)

Michał Mikołaj KONIUCH - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,07% (391 głosów)

Adam Piotr NAWARA - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,07% (373 głosów)

Waldemar LIPIŃSKI - KKW LEWICA: 0,06% (330 głosów)

Rafał URBAŃSKI - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,06% (311 głosów)

Adam WOCH - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (299 głosów)

Mateusz Adam LISZEWSKI - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (264 głosów)

Katarzyna Beata KALISZEWSKA - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,04% (240 głosów)

Łukasz LEWANDOWSKI - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,04% (239 głosów)

Anna TUNKIEWICZ - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,04% (231 głosów)

Ewelina WILK - KW POLEXIT: 0,04% (222 głosów)

Piotr GRAJKOWSKI - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,03% (189 głosów)

Paweł Cyprian SIKORSKI - KW POLEXIT: 0,03% (167 głosów)

Natalia Weronika FRANKOWSKA - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,03% (151 głosów)

Marianna SULEJ - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,03% (144 głosów)

Dominika Justyna SIKORSKA - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,02% (135 głosów)

Piotr Jerzy JAROSIŃSKI - KW POLEXIT: 0,02% (107 głosów)

Wiesław Tadeusz MENARD - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,02% (101 głosów)

Rafał Jerzy NADOLSKI - KW POLEXIT: 0,02% (87 głosów)

Rafał Jarosław KORZENIEC - KW POLEXIT: 0,01% (71 głosów)

Zbigniew SEKLECKI - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,01% (70 głosów)

Katarzyna Maria SIUDA - KW POLEXIT: 0,01% (68 głosów)

Ewelina WILCZOK - KW POLEXIT: 0,01% (62 głosów)

Marta Ewa LEBOCH - KW POLEXIT: 0,01% (61 głosów)

Barbara Katarzyna MEISNEROWICZ - KW POLEXIT: 0,01% (39 głosów)

Jak wybierani są europosłowie?

Państwa członkowskie mogą mieć swoje zasady dotyczące organizowania wyborów. Jednak niektóre z nich są takie same dla wszystkich. Europosłowie są wybierani przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję. Wybory są powszechne i tajne. Wszystkie państwa stosują proporcjonalny system wyborczy, który polega na tym, że mandaty dzielone są odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce wygląda to tak, że kandydat, który z danej listy wyborczej uzyska najlepszy wynik, ma kluczowy udział w ostatecznym podziale mandatów.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Może Cię zainteresować Le Pen znokautowała Macrona w eurowyborach. Co teraz czeka Francję?

Parlament Europejski - definicja

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej i jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Członkowie PE wybierani są przez obywateli państw należących do UE w wyborach bezpośrednich. Kadencja Europarlamentu trwa pięć lat. Oficjalną siedzibą PE jest Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Znajdują się tam także komisje parlamentarne i biura poselskie. Zaplecze techniczne znajduje się w Luksemburgu.

Ilu posłów wybiera się do Europarlamentu?

Parlamentu Europejski obecnie liczy 705 członków z 27 państwach Unii Europejskiej. Jednak w aktualnej kadencji 2024-2029 będzie ich 720. W Polsce podczas wyborów do Europarlamentu wybieraliśmy 53 europosłów.

Ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Próg wyborczy w wyborach do PE w Polsce wynosi 5%. Inne kraje Unii Europejskiej mogą go mieć na innym poziomie, a niektóre z nich w ogóle go nie ustalają, na przykład Dania, Niemcy, Holandia, Hiszpania.

Ile trwa kadencja Europarlamentu?

Europarlament wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję.

Może Cię zainteresować Będą zmiany w polskim Sejmie. Wszystko przez posłów wybranych do Europarlamentu

Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Wideo Polacy ocenili rząd Tuska. Zaskakujące wyniki