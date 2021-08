Wypoczynek nad jeziorami w okolicach Chodcza zakłóca gorzelnia w Mstowach? Kontrole nie wykazują uchybień, ale są skargi

We wsi Mstowo, położonej niedaleko Jeziora Chodeckiego od kilku lat działa gorzelnia. Gorzelnia zajmuje zabytkowy budynek dawnej kaszarni, zbudowanej prawdopodobnie w 1936 roku. I produkuje spirytus zarówno na biopaliwa, jak i na cele konsumpcyjne. Ostatnio jednak ze względu na sytuację na rynku spirytusowym zakład ten miał dwumiesięczną przerwę.

Czy gorzelnia jest uciążliwym sąsiadem? Tak twierdzi Czytelniczka (imię i nazwisko znane redakcji), która poprosiła nas o interwencję. - Od wielu lat odpady poprodukcyjne z gorzelni wylewane są beczkowozami na pola uprawne leżące w bezpośrednim sąsiedztwie - pisze. I dodaje, że problem pojawia się co roku wraz ze żniwami, kiedy rolnicy zbierają plony, a pola pustoszeją. - Wtedy gromadzony miesiącami odpad poprodukcyjny wręcz zalewa wioskę powodując potworny, trudny do wytrzymania odór - twierdzi Czytelniczka. - Smród jest tak silny, że w upalne dni my mieszkańcy i turyści,licznie odwiedzający przyjeziorne tereny nie możemy otworzyć okien.

Czytelniczka zapewnia , że co roku o problemie informowane są władze lokalne, ale też lokalne instytucje zajmujące się ochroną środowiska. - Niestety, firma należy do bogatego lokalnego przedsiębiorcy, mającego rozległe wpływy nie tylko w gminie, ale i w powiecie, dlatego też nikt nie interweniuje, a problem jak boomerang wraca co roku utrudniając nam życie - dodaje.