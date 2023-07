Wyspa Młyńska pełna siatkówki. W sobotę zagrają specjaliści od "plażówki"

Cała rywalizacja zacznie się już właściwie w piątek na plaży w Chmielnikach. Tam 16 par zagra turniej eliminacyjny systemem brazylijskim czyli po dwóch porażkach odpada się z rywalizacji. Zostanie wyłonionych sześć par, które dołączą do rozstawionych pary klubowej BKS Visła Proline oraz Marcina Walińskiego, ambasadora turnieju, który zagra wspólnie z Michałem Muszyńskim z Mogilna. Całość rozpocznie się około godz. 14 i potrwa do wieczora.

W sobotę zabawa przenosi się na Wyspę Młyńską. Już od godz. 10 będą najpierw mecze ćwierćfinałowe, potem półfinały i na koniec spotkanie o trzecie miejsce oraz finał.

Pula nagród w turnieju Nowy Port Bydgoszcz to aż 8 tysięcy złotych, w tym 5 tysięcy dla zwycięskiej pary.

- Będzie to pierwsza w tym roku impreza z cyklu Bydgoska Wyspa Siatkówki i pierwszy od wielu lat w Bydgoszczy turniej ”plażówki” na poziomie zawodowym - zachęca Tomasz Konieczyński, szef marketingu BKSVisła Proline, organizatora turnieju. - Zaproszenie na imprezę przyjęli zawodnicy dobrze znani bydgoskim kibicom siatkówki, a dodatkowo swój udział zapowiedziały też pary specjalizujące się w siatkówce plażowej. Na kibiców czekać będą sportowe emocje, strefa gastronomiczna, różnorodne konkursy z nagrodami od sponsorów, a dla najmłodszych od godz. 12.00 będzie zorganizowana Strefa Małego Kibica z zabawami i animacjami dla dzieci. Mecz finałowy jest planowany około godz. 17. Po wręczeniu nagród dla najlepszych drużyn jest przewidziane dla kibiców „Plażowe After Party” na piasku z DJ-em. Zachęcamy do przyjścia i kibicowania - dodaje.