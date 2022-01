Centrum Przesiadkowe we Włocławku jest już gotowe. Brakuje tylko pozwolenia na użytkowanie [zdjęcia]

Choć Centrum Przesiadkowe we jest już gotowe i miasto odebrało je od wykonawcy, wciąż nie mogą z niego korzystać pasażerowie. O przyczynę tej sytuacji zapytaliśmy Krzysztofa Kukuckiego, zastępcę prezydenta Włocławka, który odpowiada za inwestycje w mieście.

- Zostały złożone wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Czekamy. Jak tylko te decyzje zapadną i dostaniemy potwierdzenie, natychmiast uruchamiamy Centrum Przesiadkowe. Jesteśmy w pełnej gotowości, rozkłady jazdy są, wszystko jest przygotowane, tylko tego dokumentu nam brakuje - zapewnia Krzysztof Kukucki, dodając że nie wie ile czasu będzie trwało oczekiwanie na dokument. - Mam świadomość tego, że to są instytucje mocno obciążone, więc ciężko mi powiedzieć.